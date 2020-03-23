В Подмосковье заработали две лаборатории для исследования на коронавирус

В Московской области на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров начали работать две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«В связи с большой нагрузкой на лабораторную службу Роспотребнадзора по Московской области мы ввели в работу две лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Исследования на коронавирус назначаются лицам с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, а также тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19.

Кроме того, тестирование сдают больные пневмонией или с острым течением ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.