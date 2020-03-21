Ракета «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

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