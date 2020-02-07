Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь

Все 34 спутника связи компании OneWeb, запущенные на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», успешно вышли на связь.

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

«Получение сигнала подтверждено для всех 34 спутников. Пора выпить шампанского», — указывается в заявлении.

UPDATE: Signal acquisition has been confirmed for all 34 satellites. Time to pop the champagne! 🍾 #OneWebLaunch — OneWeb (@OneWeb) February 7, 2020

Ранее с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» c 34 спутниками OneWeb. Все они были успешно выведены на орбиту.