Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь

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Все 34 спутника связи компании OneWeb, запущенные на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», успешно вышли на связь.
Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь
  • © Роскосмос/КЦ "Южный"

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

«Получение сигнала подтверждено для всех 34 спутников. Пора выпить шампанского», — указывается в заявлении.

Ранее с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» c 34 спутниками OneWeb. Все они были успешно выведены на орбиту.

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