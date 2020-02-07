Все запущенные ракетой с Байконура спутники OneWeb вышли на связь
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Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.
«Получение сигнала подтверждено для всех 34 спутников. Пора выпить шампанского», — указывается в заявлении.
UPDATE: Signal acquisition has been confirmed for all 34 satellites. Time to pop the champagne! 🍾 #OneWebLaunch— OneWeb (@OneWeb) February 7, 2020
Ранее с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» c 34 спутниками OneWeb. Все они были успешно выведены на орбиту.