С Байконура осуществлён запуск ракеты «Союз» cо спутниками OneWeb
С космодрома Байконур осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c 34 британскими спутниками OneWeb. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
- globallookpress.com
Трансляция запуска ведётся на сайте компании.
Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками связи уже отделился от ракеты-носителя на суборбитальной траектории.
В январе на космодроме Восточный началась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1б».
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