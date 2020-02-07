С Байконура осуществлён запуск ракеты «Союз» cо спутниками OneWeb

С космодрома Байконур осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c 34 британскими спутниками OneWeb. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

globallookpress.com

Трансляция запуска ведётся на сайте компании. Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками связи уже отделился от ракеты-носителя на суборбитальной траектории. В январе на космодроме Восточный началась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1б».