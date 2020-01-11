На космодроме Восточный начата сборка «Союз-2.1б»

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Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1б» началась на космодроме Восточный, старт ракеты запланирован в рамках кампании OneWeb в 2020 году.
На космодроме Восточный начата сборка «Союз-2.1б»
  • © roscosmos.ru

«Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» совместно с РКЦ "Прогресс" приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б», — цитирует РИА Новости сообщение Центра экплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Начались работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты и снятию гермоукупорка с блоков.

После завершения электрических проверок на одиночных блоках начнётся сборка пакета ракеты.

16 декабря первая партия спутников британской компании OneWeb была доставлена на космодром Байконур.

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