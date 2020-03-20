Эксперт дал рекомендации по физической активности на карантине

При занятиях спортом в условиях карантина необходимо соблюдать определённые правила, считает специалист в области физической культуры и китайских традиционных видов спорта Лю Имин.

По его мнению, следует снизить интенсивность физических упражнений и их нагрузку.

«Необходимо выбрать подходящий вид спорта и подходящее место для занятий. Мы обычно выбираем места с хорошей циркуляцией воздуха, если заниматься дома, то обязательно следует часто проветривать помещение, поддерживать свежесть воздуха», — приводит РИА Новости слова Имина.

Эксперт заявил, что хорошим способом поддержки физической активности могут стать аэробные упражнения: оздоровительная гимнастика, аэробика с невысокой интенсивностью.

Ранее аналитический психолог Анна Хныкина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.