Пуск российского космического аппарата к Луне запланирован на 2021 год

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Запуск российского космического аппарата «Луна-25» к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года. Об этом сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века. Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата — 30 октября 2021 года», — приводит РИА Новости его слова на заседании совета РАН по космосу.

Уточняется, что последний запуск отечественного аппарата «Луна-24» к спутнику Земли состоялся в 1976 году.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании лунных баз

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