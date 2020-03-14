Источник: Китай и Россия обсуждают возможность создания совместной лунной базы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Одно из рассматриваемых направлений сотрудничества — взаимодействие в создании лунной базы. Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз», — сказал собеседник.
Отмечается, что основой для базы могут стать посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы.
Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений.