Источник: Китай и Россия обсуждают возможность создания совместной лунной базы

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Китай и Россия на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании лунных баз.
Источник: Китай и Россия обсуждают возможность создания совместной лунной базы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Одно из рассматриваемых направлений сотрудничества — взаимодействие в создании лунной базы. Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз», — сказал собеседник.

Отмечается, что основой для базы могут стать посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений.

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