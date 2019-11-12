Эксперт оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений.

По его словам, взаимодействие в данной сфере продвинулось достаточно серьёзно.

«Недавно Россия помогла Китаю в предоставлении станции для предупреждения о ракетном нападении. Это говорит о том, что у нас есть определённые интеграции не только в разработке космических вооружений, но и в защите от нападения из космоса», — сказал он.

Как отметил Баранец, двустороннее военное сотрудничество находится на пике своего развития.