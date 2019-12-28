Российская ракета для полёта на Луну получила много замечаний

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что российский проект ракеты, предназначенной для полётов на Луну, получил множество замечаний, которые впоследствии будут устранены.

«Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, все замечания будут учтены при работе над техническим проектом.

Он добавил, что к работе госкорпорация приступит в начале следующего года.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что встреча представителей российской госкорпорации и NASA, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, состоится ближе к весне 2020 года.