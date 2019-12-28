Российская ракета для полёта на Луну получила много замечаний
«Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета», — цитирует РИА Новости Рогозина.
По его словам, все замечания будут учтены при работе над техническим проектом.
Он добавил, что к работе госкорпорация приступит в начале следующего года.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что встреча представителей российской госкорпорации и NASA, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, состоится ближе к весне 2020 года.