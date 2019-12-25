Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.
Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway
  • globallookpress.com

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Он отметил, что для российской стороны «крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом». 

В 2018 году Рогозин заявлял, что Россия отказалась принимать участие в совместном с США проекте строительства окололунной станции The Gateway на условиях американской стороны.

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