Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway
- globallookpress.com
«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах», — приводит РИА Новости слова Рогозина.
Он отметил, что для российской стороны «крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом».
В 2018 году Рогозин заявлял, что Россия отказалась принимать участие в совместном с США проекте строительства окололунной станции The Gateway на условиях американской стороны.