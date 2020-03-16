Во Франции заявили о переносах космических пусков из-за COVID-19

В компании-операторе космодрома Arianespacе заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 привела к массовому переносу космических пусков в Гвианском космическом центре (ГКЦ).

«Из-за пандемии COVID-19... все текущие кампании по подготовке запуска ракет в Гвианском космическом центре во Французской Гвиане приостановлены. Подготовки к стартам возобновятся, как только условия это позволят», — цитирует заявление компании РИА Новости.

Уточняется, что решение о переносе пусков связано с защитой «здоровья сотрудников и местного населения».

В феврале заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Герой России Олег Котов рассказал, что из-за распространения коронавируса врачи рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для экипажа, который отправится в апреле на Международную космическую станцию (МКС).