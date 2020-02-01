Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить в связи с коронавирусом

Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН, Герой России Олег Котов рассказал, что врачи в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для экипажа, который отправится в апреле на Международную космическую станцию.

Он пояснил, что стандартная длительность обсервационного режима для улетающего экипажа и их дублёров составляет 14 суток, а в настоящий момент «в связи со вспышкой коронавируса, рассматривается возможность увеличения карантина до 21 суток».

Он отметил, что этот вопрос обсуждается международными участниками программы, однако не исключено, что дополнительных мер безопасности вводить не потребуется.

По его словам, «существующая система медицинского обеспечения надёжно работает при разных инфекциях».

«Коронавирусы давно существуют в природе, как и другие вирусы. И ничего - до станции не добрались», — цитирует РИА Новости Котова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.