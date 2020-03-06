Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию. Среди кандидатов космонавт Андрей Борисенко.

«Один из кандидатов — Андрей Борисенко», — заявил он.

Власов заявил, что российские космонавты начнут летать на кораблях США после того, как Соединённые Штаты убедят Россию в безопасности их кораблей. По его словам, «пока статистика уверенности не вселяет».

Он отметил, что Россия считает возможным полёт российских космонавтов на американских кораблях «только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей».

По его словам, ведутся предварительные переговоры об изготовлении снаряжения для российских космонавтов.

В декабре Борисенко оценил перспективы полётов к Международной космической станции за два часа.