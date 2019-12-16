Космонавт оценил перспективы полётов к МКС за два часа

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко в беседе со «Взглядом» оценил перспективы полётов к Международной космической станции за два часа.

«Ранее двухчасовой вариант было невозможно применить, потому что существовали определённые ограничения с точки зрения построения баллистической схемы. Сейчас появились новые ракеты-носители, на них также переведён и пилотируемый космический корабль «Союз», — заявил он.

По его словам, совершенствуется техника, обновляются и баллистические схемы.

Как отметил Борисенко, схема для каждого полёта разная из-за множества факторов, среди которых дата старта, текущий угол наклона МКС, положение корабля и станции на момент старта.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» в 2020 году попробует отправить корабль к МКС за два часа.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений.