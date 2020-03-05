В России намерены запустить спутник для детального наблюдения Земли

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Российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности.
В России намерены запустить спутник для детального наблюдения Земли
  • NASA

Об этом рассказал генеральный директор компании Владислав Иваненко.

«В 2024 году совместно с предприятием «Роскосмоса» — АО «Российские космические системы» — планируем запуск достаточно большого по нашим меркам аппарата массой 120—150 кг», — цитирует РИА Новости Иваненко.

Он сообщил, что этот спутник даст возможность делать снимки земной поверхности с разрешением около метра.

По его словам, «целевая задача — выйти на стоимость такой платформы для разных типов полезной нагрузки при серийном производстве примерно 300 млн рублей».

«Софинансирование проекта осуществляет РКС и частично мы сами из собственных средств. Таким образом мы совместно разрабатываем новую универсальную спутниковую платформу, которая будет востребована и для ДЗЗ, и для аппаратов связи, и для научно-технологических спутников», — добавил Иваненко.

Ранее сообщалось, что запуск метеорологического спутника «Метеор-М» отложен до 2021 года в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний аппарата.

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