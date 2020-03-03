Эксперты назвали возраст терракотового слепка головы, найденного в Крыму

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Специалисты Института археологии РАН назвали возраст терракотового слепка головы, найденного вблизи мыса Ак-Бурун.
Эксперты назвали возраст терракотового слепка головы, найденного в Крыму
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу института.

«Античный мастер гравировкой по сырой глине обозначил волосы и бороду, затем изделие прошло обжиг: такая технология широко применялась уже в VI веке до н.э., но, как правило, для изготовления небольших тонкостенных статуэток», — заявили археологи.

Как выяснили специалисты, борода и волосы скульптуры были покрыты составом на основе древесной смолы.

Также проведены анализы в Центре изотопных исследований Университета Джорджии. Они позволили определить точную дату создания слепка — V век до н.э.

Ранее сообщалось, что специалисты Херсонеса займутся изучением находок из центра Севастополя.

Портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.

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