Специалисты Херсонеса займутся изучением находок из центра Севастополя

Специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический» займутся изучением предметов, обнаруживаемых во время строительных работ в центре Севастополя.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Компания-подрядчик сегодня заключила долгосрочный договор с Херсонесом на сопровождение всех работ на Большой Морской в части отслеживания и оценки выявленных находок», — заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

Он уточнил, что при обнаружении архитектурных элементов или ценных предметов сотрудники станут вызывать специалистов музея.

Как добавил Базаров, объекты, которые поднять нельзя, будут законсервированы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о новой стоимости билетов в музей «Херсонес Таврический».