Музей «Херсонес Таврический» рассказал о новой стоимости билетов

Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» рассказал о новой стоимости билетов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу.

Прейскурант вступит в силу с 16 декабря 2019 года.

За самостоятельный осмотр памятников городища нужно будет заплатить 200 рублей. Посещение античной или византийской экспозиций обойдётся в 150 рублей за каждую.

Единый билет стоит 500 рублей. Для студентов и пенсионеров предусмотрена скидка в 50%. Дети до 16 лет и жители Севастополя могут проходить на территорию музея бесплатно.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.