Музей «Херсонес Таврический» рассказал о новой стоимости билетов

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Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» рассказал о новой стоимости билетов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу.
Музей «Херсонес Таврический» рассказал о новой стоимости билетов
  • РИА Новости

Прейскурант вступит в силу с 16 декабря 2019 года.

За самостоятельный осмотр памятников городища нужно будет заплатить 200 рублей. Посещение античной или византийской экспозиций обойдётся в 150 рублей за каждую.

Единый билет стоит 500 рублей. Для студентов и пенсионеров предусмотрена скидка в 50%. Дети до 16 лет и жители Севастополя могут проходить на территорию музея бесплатно.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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