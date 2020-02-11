Источник сообщил дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

Перевод плавучего космодрома «Морской старт» из порта Лонг-Бич в Соединённых Штатах на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнётся 22 февраля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В январе сообщалось, что ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».

В начале декабря 2019 года США выдали разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию.