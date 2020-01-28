Учёные ТГУ оценили вероятность распространения коронавируса в России

Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова прокомментировала возможность распространения коронавируса из Китая на территории России.

«Россия располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов гражданами России из мест отдыха и командировок пока ни разу не имел катастрофических последствий», — цитирует «ПолитЭксперт» слова Орловой.

Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.