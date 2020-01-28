Учёные ТГУ оценили вероятность распространения коронавируса в России
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- РИА Новости
«Россия располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов гражданами России из мест отдыха и командировок пока ни разу не имел катастрофических последствий», — цитирует «ПолитЭксперт» слова Орловой.
Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.