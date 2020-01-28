Эксперт оценил перспективы создания лекарства от коронавируса

Инфекционист, вирусолог Виктор Зуев оценил перспективы создания лекарства от коронавируса.

«Пока учёные только пытаются что-то найти, создать работающую вакцину. Мы вообще ведь знаем, что с противовирусными препаратами дела обстоят очень плохо», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как напомнил эксперт, вирус — внутриклеточный паразит, и чтобы придумать действительно работающее средство, необходимо, чтобы действующее вещество проникало в клетку, чтобы оно не ломало всё внутри клетки и чтобы оно ломало всё, что связано с вирусом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.