Эксперт оценил перспективы создания лекарства от коронавируса

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Инфекционист, вирусолог Виктор Зуев оценил перспективы создания лекарства от коронавируса.
Эксперт оценил перспективы создания лекарства от коронавируса
  • Reuters

«Пока учёные только пытаются что-то найти, создать работающую вакцину. Мы вообще ведь знаем, что с противовирусными препаратами дела обстоят очень плохо», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как напомнил эксперт, вирус — внутриклеточный паразит, и чтобы придумать действительно работающее средство, необходимо, чтобы действующее вещество проникало в клетку, чтобы оно не ломало всё внутри клетки и чтобы оно ломало всё, что связано с вирусом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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