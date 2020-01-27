Эксперт оценила ситуацию вокруг распространения коронавируса

Заведующая кафедрой вирусологии МГУ, доктор биологических наук Ольга Карпова оценила ситуацию вокруг распространения коронавируса.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что на данном этапе самое главное — достоверно выяснить, передаётся ли вирус от человека к человеку.

«В любом случае поводов для тревоги не видно. Судя по официальной статистике, контагиозность нового коронавируса не так высока, как, скажем, у кори или гриппа. В противном случае мы бы уже сейчас говорили о десятках тысяч заболевших», — сказала Карпова.

По её мнению, слухи о серьёзной опасности вируса на настоящий момент во многом преувеличены.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.