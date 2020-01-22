Историк назвал число уничтоженных в войну нацистами деревень в России

Нацисты и коллаборанты во время Великой Отечественной войны уничтожили около 10 тыс. деревень в России. Ранее такие цифры публично были доступны только по Белоруссии, рассказал российский историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.

«Таких (сожжённых) деревень в базе данных по Белоруссии более 9 тыс. На Украине это забытая история, искусственно затёртая в памяти, хотя документально подтверждённых там больше 400 деревень. На территории России это тоже потерянная история. Только по предварительным оценкам, около 10 тыс. деревень было сожжено нацистами и их пособниками», — заявил Фомин-Нилов в ходе панельной дискуссии «Нацистская истребительная политика: память через десятилетия», проведённой в стенах университета.

По словам историка, нацисты и их приспешники уничтожили во время Великой Отечественной войны 10% гражданского населения СССР.

«Население Советского Союза на 1939 год составляло 170,5 млн человек, а мирного гражданского населения в итоге было убито, заморено голодом или прочими способами умерщвлено нацистами и их пособниками почти 18 млн, то есть практически каждый 10-й человек», — объявил Фомин-Нилов.

Историк отметил, что война привела к гибели огромного количества мирных жителей самых разных национальностей, среди которых было более 2,5 млн евреев.

«Из этих 18 млн чуть больше 2,5 млн человек были именно мирным гражданским еврейским населением. Остальными были другие народы, населявшие РСФСР и наши западные области: Беларусь, Украину, страны Прибалтики, Молдавию. Нужно понимать размер и ужас той трагедии, которую пережили наши бабушки, дедушки, прадеды», — добавил Фомин-Нилов.

Мероприятие было посвящено Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечается 27 января. В ходе дискуссии историки из ведущих научных центров России и мира обсудили аспекты политики нацистов по истреблению народов, фальсификацию истории и перспективы преподавания Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о беспрецедентной открытости российской стороны к публикации архивов по истории Второй мировой войны.