WSJ: Amazon создаёт технологию оплаты по отпечатку ладони

Компания Amazon работает над созданием технологии оплаты по отпечатку ладони. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

«Технологический гигант создаёт терминалы, которые можно будет устанавливать в магазинах. Они позволят покупателям привязывать информацию о своей банковской карте к руке... Затем они смогут оплачивать покупки с помощью ладони без необходимости доставать карту или телефон», — говорится в статье.

В декабре 2019 года в ЦБ рассказали, что в России снизилась доля граждан, которые оплачивают товары и услуги наличными, а не безналичным способом

В августе 2019 года сообщалось, что Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов.