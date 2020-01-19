WSJ: Amazon создаёт технологию оплаты по отпечатку ладони

Короткая ссылка
Компания Amazon работает над созданием технологии оплаты по отпечатку ладони. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
WSJ: Amazon создаёт технологию оплаты по отпечатку ладони
  • Reuters

«Технологический гигант создаёт терминалы, которые можно будет устанавливать в магазинах. Они позволят покупателям привязывать информацию о своей банковской карте к руке... Затем они смогут оплачивать покупки с помощью ладони без необходимости доставать карту или телефон», — говорится в статье.

В декабре 2019 года в ЦБ рассказали, что в России снизилась доля граждан, которые оплачивают товары и услуги наличными, а не безналичным способом

В августе 2019 года сообщалось, что Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить