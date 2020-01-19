WSJ: Amazon создаёт технологию оплаты по отпечатку ладони
- Reuters
«Технологический гигант создаёт терминалы, которые можно будет устанавливать в магазинах. Они позволят покупателям привязывать информацию о своей банковской карте к руке... Затем они смогут оплачивать покупки с помощью ладони без необходимости доставать карту или телефон», — говорится в статье.
В декабре 2019 года в ЦБ рассказали, что в России снизилась доля граждан, которые оплачивают товары и услуги наличными, а не безналичным способом
В августе 2019 года сообщалось, что Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов.