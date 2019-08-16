Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

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Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов, сообщает газета «Ведомости».
Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.

Для этого в магазине необходимо будет пройти процедуру регистрации: вставить карту в ридер биотерминала, создать пароль для подтверждения операций и предоставить биометрический образец.

После этого клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки как традиционным способом, с использованием карты, так и при помощи биометрической идентификации.

Данная услуга будет доступна тем клиентам банка, которые ранее предоставили согласие на обработку биометрических данных.

Ранее Сбербанк представил услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

В июле газета «Известия» писала, что крупнейшие российские банки планируют расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт для всех регионов страны.

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