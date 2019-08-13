Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

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Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка. «Теперь перевести средства может любой пользователь «Сбербанк Онлайн» по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу кредитной организации. Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что банк снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой для многодетных семей до 5%.