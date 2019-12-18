В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

Доля россиян, оплачивающих товары и услуги наличным, а не безналичным способом, упала с 65% в 2010 году до 6% в 2018-м. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованного на сайте Банка России.

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).

Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности. Сумма, которую предпочитают иметь при себе россияне, варьируется от 300 до 1000 рублей.

Наличную оплату выбирают, поскольку это привычнее (37%), она помогает контролировать свои расходы (27%), наличные охотнее принимают в торговых точках (18%), это безопаснее (14%), быстрее (13%), проще (11%).

Безналичную оплату предпочитают, так как это возможность не носить с собой большое количество банкнот и монет (58%), это быстрее (36%), проще (36%), есть возможность участия в бонусных программах или получения скидок (28%), доступен дистанционный способ оплаты (24%), получение дохода на банковскую карту (13%).

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как не стать жертвой нового способа кражи денег через смартфон.