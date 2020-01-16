В России разработали прибор для реабилитации после инсульта

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В России создали новый прибор для медицинской реабилитации после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП, сообщают «Известия».
В России разработали прибор для реабилитации после инсульта
  • Pixabay

В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы.

«В основу нашей методики положено воздействие электрических импульсов на сегменты спинного мозга, отвечающие за движения, которые необходимо выполнять пациенту. Для её реализации мы используем прибор, электроды которого закрепляются на спине человека», — пояснил генеральный директор компании «Косима» Сергей Черноуцан.

Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год.

Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году.

Ранее главный невролог Москвы, и. о. директора Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава России Николай Шамалов в беседе с ФАН рассказал о ключевых мерах в борьбе с инсультом.

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