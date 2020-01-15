Эксперт оценил ситуацию с Windows

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Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с Windows.
Эксперт оценил ситуацию с Windows
  • РИА Новости

«Речь идёт не только о переходе самих банков на новую операционную систему, но и их прикладного программного обеспечения — серверов, рабочих станций и прочего оборудования, которое будет поддерживать новую ОС. По подсчётам, обновление только «оперативки» потребует не менее 15 млрд рублей для банков», — отметил специалист.

Он также добавил, что многие кредитно-финансовые организации уже нашли выход из ситуации и заключили с Microsoft соглашение о дополнительной поддержке.

Ранее ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников в беседе с URA.RU назвал возможные последствия прекращения обновления Windows 7.

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