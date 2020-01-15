Эксперт назвал возможные последствия прекращения обновления Windows 7

Ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки Windows 7.

По его словам, персональные данные клиентов российских банков по-прежнему находятся вне зоны риска.

«Клиентские данные не хранятся на персональных компьютерах. Это промышленные системы другого рода, которые совершенно не имеют никакого отношения к софту Microsoft вообще», — заявил Матовников.

Он также добавил, что решение Microsoft никак не повлияет на стоимость банковских услуг.

Ранее эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в беседе с телеканалом «360» рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки и обновления операционной системы Windows 7.