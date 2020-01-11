Борисов назвал ахиллесову пяту космической отрасли России

Вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» призвал обеспечить рентабельность российской космической отрасли для серийного производства ракетной техники.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — цитирует российского вице-премьера РИА Новости.

Он призвал «Роскосмос» обеспечить оздоровление отрасли после кризиса 1990-х годов.

«Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски», — объяснил Борисов.

В конце декабря Борисов отметил проблемы с развитием военной спутниковой группировки.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вернуть лидерство страны в космосе ради престижа и национальной безопасности.