Борисов назвал ахиллесову пяту космической отрасли России

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Вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» призвал обеспечить рентабельность российской космической отрасли для серийного производства ракетной техники.
Борисов назвал ахиллесову пяту космической отрасли России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — цитирует российского вице-премьера РИА Новости.

Он призвал «Роскосмос» обеспечить оздоровление отрасли после кризиса 1990-х годов.

«Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски», — объяснил Борисов.

В конце декабря Борисов отметил проблемы с развитием военной спутниковой группировки.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вернуть лидерство страны в космосе ради престижа и национальной безопасности.

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