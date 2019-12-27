Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.

По словам Борисова, был очень жёсткий, серьёзный разговор.

«Даны поручения создать комиссию — она уже работает — и не позднее 20 января доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ», — рассказал вице-премьер.

Он отметил, что также будут разработаны так называемые догоночные графики для того, чтобы «войти в ритм» и «чтобы такие срывы впредь не повторялись».

Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.

Он отметил, что некоторые страны активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.