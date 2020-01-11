СМИ: российский выход в космос с борта МКС отложен

Выход российских космонавтов в открытый космос, который был запланирован на 15 января перенесён на неопределённый срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Пятнадцатого января выхода в открытый космос не будет», — цитирует РИА Новости представителя Центра подготовки космонавтов.

Уточняется, что выход в открытый космос отложен, но сроки не называются.

Также сообщается, что перенос связан с тем, что в январе запланировано три выхода астронавтов с МКС по американской программе.

12 ноября директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении России использовать Байконур для пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.