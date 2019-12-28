В «Роскосмосе» рассказали о планах по космическим пускам в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщил ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».
«В честь праздника немного приоткроем космические карты — на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сказал он.
Как информирует пресс-служба «Роскосмоса», в 2019 году Россией были произведены 25 космических пусков.
Ранее стало известно о запуске ракеты «Рокот» со спутниками на борту с космодрома Плесецк.