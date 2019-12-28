В «Роскосмосе» рассказали о планах по космическим пускам в 2020 году

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«Роскосмос» планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году, что почти в два раза больше осуществлённых в 2019-м.
В «Роскосмосе» рассказали о планах по космическим пускам в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщил ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».

«В честь праздника немного приоткроем космические карты — на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сказал он.

Как информирует пресс-служба «Роскосмоса», в 2019 году Россией были произведены 25 космических пусков.

Ранее стало известно о запуске ракеты «Рокот» со спутниками на борту с космодрома Плесецк.

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