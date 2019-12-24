Диетолог напомнил о возможных последствиях употребления шампанского

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Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik дал рекомендации, как не навредить здоровью при употреблении шампанского в новогоднюю ночь.
Диетолог напомнил о возможных последствиях употребления шампанского
  • Pixabay

По его словам, шампанское или игристое вино может стать не только источником хорошего настроения, но и причиной последующей головной боли.

Он отметил, что содержащийся в напитке сахар маскирует количество выпитого алкоголя и этой связи рекомендовал соблюдать меру при его употреблении.

«Шампанское в адекватных количествах — это хороший новогодний напиток. Это новогодняя традиция, против которой я как диетолог выступать ни в коем случае не буду. Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие», — подчеркнул диетолог.

Он также назвал не самой лучшей традицию сжигать бумажки с желаниями над бокалом шампанского и посоветовал просто загадывать желания под бой курантов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе.

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