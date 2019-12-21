Ракета «Протон-М» вывезена на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель «Протон-М», которая 24 декабря приступит к доставке на орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» №3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

«Утром 21 декабря, в соответствии с графиком работ, ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №81», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что по завершении подвода башни обслуживания и подключения коммуникаций, начнутся работы по графику первого стартового дня.

Также сообщается, что старт ракеты запланирован на 24 декабря, в 15:03 мск.

9 октября ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.