Ракета «Протон-М» успешно завершила миссию
Об этом сообщила International Launch Services (ILS).
«Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B... Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна!» — говорится в сообщении компании в Twitter.
9 октября состоялся пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космодрома Байконур с двумя коммерческими спутниками.
24 сентября «Роскосмос» отложил запланированный пуск ракеты из-за требуемой доработки и дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком.