Ракета «Протон-М» успешно завершила миссию

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Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома «Байконур», успешно выведены на расчётные орбиты.

Об этом сообщила International Launch Services (ILS).

«Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B... Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна!» — говорится в сообщении компании в Twitter.

9 октября состоялся пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космодрома Байконур с двумя коммерческими спутниками.

24 сентября «Роскосмос» отложил запланированный пуск ракеты из-за требуемой доработки и дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. 

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