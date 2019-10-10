Ракета «Протон-М» успешно завершила миссию

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома «Байконур», успешно выведены на расчётные орбиты.

Об этом сообщила International Launch Services (ILS). «Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B... Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна!» — говорится в сообщении компании в Twitter. 9 октября состоялся пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космодрома Байконур с двумя коммерческими спутниками. 24 сентября «Роскосмос» отложил запланированный пуск ракеты из-за требуемой доработки и дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком.