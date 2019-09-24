Пуск ракеты «Протон» с Байконура отложен

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками отложен, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».

«Потребовались доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — заявили в госкорпорации.

Запуск ракеты с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 планировался на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5». По предварительным данным, начало лётных испытаний запланировано на 2025 год.