Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
- РИА Новости
«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
#Eutelsat5WestB/#MEV1: LIFTOFF! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 9, 2019
The Proton-M launch vehicle together with with the EUTELSAT 5 West B / MEV 1 satellites on board lifted off from the #Baikonur cosmodrome at 10:17 UTC.
Broadcast → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/rRJf4hsBFQ
Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками, отложенный для проведения испытаний, запланирован на 9 октября.