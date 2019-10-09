Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

#Eutelsat5WestB/#MEV1: LIFTOFF! 🚀



The Proton-M launch vehicle together with with the EUTELSAT 5 West B / MEV 1 satellites on board lifted off from the #Baikonur cosmodrome at 10:17 UTC.



Broadcast → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/rRJf4hsBFQ — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 9, 2019

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками, отложенный для проведения испытаний, запланирован на 9 октября.