Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура

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Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
  • РИА Новости

«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками, отложенный для проведения испытаний, запланирован на 9 октября.

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