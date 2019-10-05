В «Роскосмосе» назвали дату отложенного запуска ракеты «Протон-М»

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Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками, ранее отложенный для проведения дополнительных испытаний, запланирован на 9 октября, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» назвали дату отложенного запуска ракеты «Протон-М»
  • ©roscosmos.ru

«На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и технологическим Mission Extension Vehicle 1, который запланирован на 9 октября 2019 года в 13:17:56 мск», — говорится в пресс-релизе.

В госкорпорации уточнили, что утром 5 октября в соответствии с графиком работ была осуществлена транспортировка ракеты с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки космодрома и начата работа по подготовке к запуску.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск «Протона» состоится в первой половине октября.

24 сентября «Роскосмос» отложил пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный на 30 сентября, из-за требуемой доработки и дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. 

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