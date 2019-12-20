В российскую космическую программу включат тяжёлый луноход

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу планируется включить тяжёлые аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.

«В новую программу будут заложены и следующие аппараты, тяжёлые аппараты с возможностью бурения реголита, сбора необходимых ископаемых и доставка их на Землю», — цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее ракетно-космический центр «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») сообщил, что научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, которую планируется использовать для полётов к Луне.

Также в «Роскосмосе» заявляли, что российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года.