Одобрен эскизный проект российской ракеты для полётов на Луну

Ракетно-космический центр «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») сообщил, что научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, которую планируется использовать для полётов к Луне, передаёт РИА Новости.

«Участники научно-технического совета одобрили результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжёлого класса и её составных частей», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Также в «Роскосмосе» заявляли, что российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года.