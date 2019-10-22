Одобрен эскизный проект российской ракеты для полётов на Луну
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«Участники научно-технического совета одобрили результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжёлого класса и её составных частей», — сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
Также в «Роскосмосе» заявляли, что российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года.