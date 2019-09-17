Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны

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Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны
  • © NASA Johnson
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Также правительство России разрешило «Роскосмосу» провести переговоры с Китаем по вопросу сотрудничества двух стран при освоении Луны.

Об этом говорится в двух распоряжениях правительства, опубликованных на портале правовых актов.

Согласно одному из документов, правительство по согласованию с «Роскосмосом» и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».

Также «Роскосмосу» разрешено начать консультации с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что пять японских спутников будет запущено на орбиту после апреля 2020 года на ракете «Союз-2» с космодрома Байконур.

Также в «Роскосмосе» заявили, что российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года.

Кроме того, «Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе.

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