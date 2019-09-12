«Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о первой советской лунной программе.

Материалы доступны на специальном разделе на сайте госкорпорации.

Отмечается, что с космодрома Байконур 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, стартовал советский аппарат «Луна-2», который затем стал первым в истории объектом, достигшим Луны.

На сайте доступны такие документы, как докладная записка М.К. Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли», справка о траекториях полёта к Луне, постановление ЦК КПСС и СМ СССР о разработке первых космических аппаратов, обозначенных как «объекты Е», и другие.