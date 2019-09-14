«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года

Российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».

«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.

В рамках первого этапа под названием «Вылазка» планируется выполнить обкатку всех технологий на МКС. На орбиту Луны планируется вывести базовый модуль новой станции, а на сам спутник Земли отправить автоматические аппараты.

В ходе второго этапа под названием «Форпост» намечена высадка космонавтов на Луну, а также создание первых элементов посещаемой базы.

При этом главным, третьим этапом является «База», в рамках которого ожидается строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов. Также планируется создать астрофизическую обсерваторию.

Ранее «Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе.