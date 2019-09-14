«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года
- РИА Новости
«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.
В рамках первого этапа под названием «Вылазка» планируется выполнить обкатку всех технологий на МКС. На орбиту Луны планируется вывести базовый модуль новой станции, а на сам спутник Земли отправить автоматические аппараты.
В ходе второго этапа под названием «Форпост» намечена высадка космонавтов на Луну, а также создание первых элементов посещаемой базы.
При этом главным, третьим этапом является «База», в рамках которого ожидается строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов. Также планируется создать астрофизическую обсерваторию.
Ранее «Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе.