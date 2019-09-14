«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года

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Российская программа освоения Луны будет включать три этапа, их планируется реализовать до 2040 года. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».
«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года
  • РИА Новости

«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.

В рамках первого этапа под названием «Вылазка» планируется выполнить обкатку всех технологий на МКС. На орбиту Луны планируется вывести базовый модуль новой станции, а на сам спутник Земли отправить автоматические аппараты.

В ходе второго этапа под названием «Форпост» намечена высадка космонавтов на Луну, а также создание первых элементов посещаемой базы. 

При этом главным, третьим этапом является «База», в рамках которого ожидается строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов. Также планируется создать астрофизическую обсерваторию.

Ранее «Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе.

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