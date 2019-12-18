В Китае обнаружена гробница возрастом около 1300 лет

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На северо-западе Китая в деревне Яньцун археологи обнаружили гробницу возрастом около 1300 лет времён династии Тан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт археологии провинции Шэньси.
В Китае обнаружена гробница возрастом около 1300 лет
  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

Как отмечается, гробница длиной 34,68 м и глубиной 11,11 м является усыпальницей Сюэ Шао — первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан.

Также была найдена квадратная надгробная плита длиной 73 см с содержащей 600 иероглифов эпитафией, где приведены родословная, должность, данные о причине смерти, времени погребения и потомстве.

Уточняется, что при раскопках, проведённых в период с августа по декабрь текущего года в этой местности, археологи нашли около 120 реликвий, в основном разрисованные керамические фигуры.

Ранее археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II в районе Мит Рахина в Гизе.

В 2018 году в Китае археологи обнаружили древнейшую гробницу с десятком гончарных изделий и монет.

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