Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II

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Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса Второго. Её нашли в районе Мит Рахина в Гизе. Об этом заявили в Министерстве древностей Египта.

«Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита», — говорится в сообщении генсекретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири.

Высота фрагмента составляет 105 см, ширина — 55 см, толщина — 45 см.

Голова фараона украшена париком. На статуе также указан титул «Сильный бык».

В сентябре в Министерстве по делам памятников древности Египта заявили об обнаружении в городе Ахмим гробницы эпохи Птолемеев (IV—I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена.

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