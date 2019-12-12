Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса II

Археологи обнаружили в Египте часть статуи фараона Рамзеса Второго. Её нашли в районе Мит Рахина в Гизе. Об этом заявили в Министерстве древностей Египта.

«Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита», — говорится в сообщении генсекретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири. Высота фрагмента составляет 105 см, ширина — 55 см, толщина — 45 см. Голова фараона украшена париком. На статуе также указан титул «Сильный бык». В сентябре в Министерстве по делам памятников древности Египта заявили об обнаружении в городе Ахмим гробницы эпохи Птолемеев (IV—I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена.