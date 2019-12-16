Эксперт назвал первые признаки депрессии

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Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о первых признаках депрессии.
Эксперт назвал первые признаки депрессии
  • Pixabay

«Нарушается сон, тяжело даже встать с постели, замедляется двигательная активность, появляются навязчивые мысли», — пояснил он.

По словам эксперта, при возникновении подобных признаков рекомендуется обратиться к специалисту.

Хасьминский добавил, что при депрессии медикаментозное лечение необходимо в редких случаях, причём назначить его может только врач. Он полагает, что в некоторых ситуациях консультация у грамотного специалиста будет эффективнее, нежели применение антидепрессантов.

Ранее старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как выявить признаки клинической депрессии.

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