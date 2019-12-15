Монтаж оборудования под новый стартовый комплекс стартует на Восточном
«Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса», — приводит ТАСС его слова.
Костарев заявил, что технологическое оборудование для строительства очереди космодрома будет передано в 2021 году.
В ноябре стало известно, что «Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.