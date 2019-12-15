Монтаж оборудования под новый стартовый комплекс стартует на Восточном

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Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» начинается 15 декабря на космодроме Восточный. Об этом сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

«Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса», — приводит ТАСС его слова. 

Костарев заявил, что технологическое оборудование для строительства очереди космодрома будет передано в 2021 году.

В ноябре стало известно, что «Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.

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